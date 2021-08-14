В настоящий момент за землянами могут наблюдать жители 1715 планет. Кроме того, в ближайшие 5 тысяч лет к ним добавятся инопланетяне, живущие еще в 319 звездных системах.

Такую статистику привели ученые из Корнелльского университета, которые задались целью выяснить – из каких галактик сподручнее всего наблюдать за нашей планетой. Для этого они использовали методику, которая применяется для обнаружения экзопланет. То есть, космических объектов, напоминающих Землю.

В ходе этого исследования было также установлено, что 75 звездных систем находятся на минимальном удалении от нашей планеты. Поэтому при наличии соответствующего оборудования их жители вполне могут принимать возникающее в магнитосфере Земли радиоизлучение. В то же время радиочастоты они получать не смогут, так как современная наука позволяет отправлять сигналы на расстояние не более 200 световых лет.