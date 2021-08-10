В информагентстве The Times сообщили, что летчики афганских ВВС начали массово покидать службу, испугавшись расправы со стороны «Талибана» (террористическая организация, запрещенная в РФ).

Отмечается, что ВВС страны уже покинули девятнадцать пилотов. Ранее боевики сообщили, что убили Хамидуллу Азими, члена экипажа американского вертолета, установив на его автомобиль бомбу. За последний месяц это уже 8-й афганский летчик, убитый террористами. Поэтому многие военнослужащие начали опасаться за свою безопасность.

По словам одного из летчиков, ему приходится постоянно менять автомобили, одалживая их у друзей, для поездок на работу. Он также не может выходить из своего дома, так как на улице ему постоянно грозит смертельная опасность. Афганский пилот отметил, что покинет армию, если власти не обеспечат его защитой.