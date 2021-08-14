Уход из Кабула дорого обойдется Белому дому и усилит его врагов: Афганистан может оказаться под влиянием Китая. Об этом пишет итальянское издание Il Giornale, перевод основных положений статьи в котором представлен ниже.

«Вы не можете сесть за стол переговоров о том, что не заработали в бою». Президент Афганистана Ашраф Гани, возможно, никогда не читал мемуары вьетнамского генерала Во Нгуен Зиапа, но он, безусловно, знает, что талибы с точки зрения мести мало чем уступают бывшим врагам США во Вьетнаме. Поэтому сомнительно, что есть смысл в предложении правительства в Кабуле провести переговоры о разделе власти с наследниками муллы Омара.

Это предложение прозвучало во время боев в Кандагаре, после падения Газни и Герата – последних в перечне одиннадцати столиц провинций, перешедших в руки фундаменталистов менее чем за неделю, и мало надежд на то, что оно будет принято. Разве что «Талибан» [террористическая организация, запрещенная в РФ] согласится с призывами к миру от правительства, прижатого спиной к стене, в качестве уловки, чтобы вступить в Кабул даже без боя.

В столице Афганистана мало кто питает иллюзии относительно готовности талибов пощадить жизни тех, кто сотрудничал с «американскими захватчиками». Их отчаяние подпитывается циничным отворотом лица Джо Байдена, готового бросить на произвол судьбы систему власти, которая, хотя и коррумпирована, и не вызывает доверия, все еще является порождением тесного союза с Вашингтоном после 11 сентября.

Однако менее ясно, как Джо Байден – сенатор с 1973 года и непосредственный свидетель катастрофы, вызванной оставлением Сайгона, – может рассчитывать на «прощание с Афганистаном» без последствий. Да, опросы, проведенные несколько недель назад, гарантировали ему поддержку общественного мнения, довольного окончанием самой продолжительной войны в истории США.

Но мнения быстро меняются. А бывший заместитель Барака Обамы, которого в 2014 году обвинили в том, что он слишком быстро покинул Ирак и тем самым поддержал рост Исламского государства [террористическая организация, запрещенная в РФ], станет первым, кто с этим столкнется.

Еще более опасным – не только для Байдена, но и для будущего США как великой державы – является распространение китайской тени на Афганистан. С этой точки зрения ЦРУ следовало бы напомнить президенту, что движение «Талибан» зародилось в 1995 году благодаря секретным службам того Пакистана, который вскоре проявил себя как лучший союзник Китая на Индийском субконтиненте.

Китай в конце июля принимал делегацию Талибана во главе с муллой Абдул Гани Барадаром, который считается одним из основателей движения и входит в число его важнейших политических лидеров. И тем, кто в Вашингтоне утешает себя, объясняя, что Китай лишь хочет убедить Талибан разорвать отношения с уйгурскими вооруженными группировками Синьцзяна, преследуемыми Пекином, было бы лучше взглянуть на карту.

Взяв под свой контроль Афганистан, Китай окружит Индию, своего главного противника в Азии. КНР будут гарантированы прямые отношения с Россией и Ираном, двумя странами, которые Вашингтон считает своими большими врагами. Таким образом, Афганистан, бывший «могилой империй», станет платформой для новой китайской гегемонии.