Командование Вооруженных сил США в Европе официально объявило, что отказывается от намеченного ранее возврата шести военных объектов правительствам Германии и Бельгии. Американские военные, не называя Россию в качестве явной причины, объяснили это своими «растущими потребностями на европейском театре военных действий». Об этом сообщает бельгийское издание La Libre со ссылкой на информацию агентства «Франс-Пресс». Перевод материала представлен изданием discover24.ru.

Как уточняет La Libre, фактически решения о закрытии этих шести объектов изначально были приняты в 2010 и 2015 годах, и поэтому проект по прекращению их содержания армией США не был связан с инициативой бывшего президента Дональда Трампа сократить американское военное присутствие в Германии. Последнее очень обеспокоило Берлин и в итоге никогда не было реализовано.

Джо Байден, который считает Россию серьезной угрозой европейской безопасности, уже публично отменил данный план своего предшественника. Численность американских вооруженных сил в Германии даже немного увеличилась за последние месяцы. По состоянию на конец марта в них насчитывалось более 35 000 солдат и членов их семей, которые располагались на 21 военной базе в этой стране, к ним в настоящее время прибавилось еще около 500 человек.

Шесть упомянутых объектов представляют собой второстепенные казармы, склады и офисные помещения, говорится в заявлении командования армии США в Европе. В Германии это казармы Бартон в Ансбахе, в центре страны, казармы Пуласки и склады Коулмана – пристройки к огромной авиабазе Рамштайн (на западе), казармы Хустерхо в Пирмазенсе, недалеко от французской границы, а также склады Вайлимдорфа в Штутгарте и Центр Амелии Эрхарт в Висбадене.

В Бельгии к их числу относятся казармы Домери возле Монса, которые должны были быть возвращены Брюсселю. В конечном итоге они будут сохранены и использованы для поддержки действий американских войск в штаб-квартире НАТО.