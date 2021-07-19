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Во Всеволожском районе обнаружили таинственный подземный бункер. Выяснилось, что он использовался в качестве тайной частной тюрьмы – на это указывает разделение помещения на отдельные камеры, которые отделены друг от друга прочными стальными перегородками.

В каждой из камер – туалеты, умывальники и несколько кроватей. Бункер скрыт от посторонних глаз обычными гаражными воротами, поэтому понять, что это тюрьма, практически невозможно.

Рядом с объектом журналисты нашли строение, которое больше всего напоминает баню. Однако внутри располагается огромная печь, в которой легко уместится человек. Предполагается, что это крематорий для умерших узников.

Журналисты, которые докопались до тайн бункера, заявляют, что вскоре появится и подробная информация об его владельцах. Пока известно лишь, что частная тюрьма принадлежала человеку с российским паспортом и фамилией Эскобар, а также одному из сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний.

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