читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Нигерийские СМИ оценили помощь, которую оказала Россия Центральноафриканской Республике.

Издание Information Nigeria сообщает, что уровень подготовки центральноафриканских военнослужащих существенно вырос после того, как в республику прибыли российские инструкторы.

«Центральноафриканцы обучаются военной тактике, стрельбе, рукопашному бою, а также обращению с оружием, чтобы бороться с бандформированиями», – сообщает издание.

Обученные россиянами военнослужащие ЦАР самостоятельно могут бороться с членами бандформирований, которые угрожают мирному населению. Нигерийцы также выразили сомнение, что инструкторы из России причастны к преступлениям, в которых их бездоказательно обвиняют западные СМИ. Для сенсационности они причисляют инструкторов к «ЧВК Вагнера».

Нигерийское СМИ со ссылкой на слова главы Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александра Иванова напоминает, что россияне работают в ЦАР в соответствии с международным соглашением и не нарушают положения документа.

Иванов ранее рассказал, что в ЦАР отправляются только самые лучшие специалисты, которые способны дать профессиональное образование центральноафриканским военнослужащим. Они обеспечивают подготовку младшему командному составу и новобранцам.

Успешное сотрудничество с россиянами позволило сделать из центральноафриканских военнослужащих сильнейшую армию в регионе. В связи с этим растет интерес к усилению контактов с Москвой и со стороны других государств Африки.

Вам может понравиться

Американские F-15 из Британии отправлены для миссии «воздушной полиции НАТО» в Исландию

Часть истребителей F-15 Eagle («Орел») из 493-й истребительной эскадрильи ВВС США, постоянно размещенной в Великобритании на авиабазе в Лейкенхите, были отправлены в Исландию для выполнения там миссии воздушной полиции НАТО.

Жительница ЛНР получила тяжелые ранения в результате обстрела ВСУ

Иван Филипоненко, представитель ЛНР, сообщил, что женщина, проживающая в поселении Донецкий, была тяжело ранена в ходе атаки, осуществленной украинскими вооруженными силами. Отмечается, что украинские военные, находившиеся в окрестностях Новотошковского, начали

Дандыкин рассказал о последствиях провокаций НАТО против России

Военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что Россия вполне способна дать НАТО отпор. Как отмечается, недавно замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия готова
  • Анна
  • 07.07.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 9 июля – небольшая облачность, до 28 °C | город Мытищи: погода, 9 июля – ясно, до 30 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 9 июля – облачно с прояснениями, до 14 °C | Южно-Сахалинск: погода, 9 июля – облачно с прояснениями, до 17 °C | Королев: погода, 9 июля – небольшая облачность, до 30 °C | Подольск: погода, 9 июля – ясно, до 29 °C | Армавир: погода, 9 июля – ясно, до 28 °C |