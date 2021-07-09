Нигерийские СМИ оценили помощь, которую оказала Россия Центральноафриканской Республике.

Издание Information Nigeria сообщает, что уровень подготовки центральноафриканских военнослужащих существенно вырос после того, как в республику прибыли российские инструкторы.

«Центральноафриканцы обучаются военной тактике, стрельбе, рукопашному бою, а также обращению с оружием, чтобы бороться с бандформированиями», – сообщает издание.

Обученные россиянами военнослужащие ЦАР самостоятельно могут бороться с членами бандформирований, которые угрожают мирному населению. Нигерийцы также выразили сомнение, что инструкторы из России причастны к преступлениям, в которых их бездоказательно обвиняют западные СМИ. Для сенсационности они причисляют инструкторов к «ЧВК Вагнера».

Нигерийское СМИ со ссылкой на слова главы Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александра Иванова напоминает, что россияне работают в ЦАР в соответствии с международным соглашением и не нарушают положения документа.

Иванов ранее рассказал, что в ЦАР отправляются только самые лучшие специалисты, которые способны дать профессиональное образование центральноафриканским военнослужащим. Они обеспечивают подготовку младшему командному составу и новобранцам.

Успешное сотрудничество с россиянами позволило сделать из центральноафриканских военнослужащих сильнейшую армию в регионе. В связи с этим растет интерес к усилению контактов с Москвой и со стороны других государств Африки.