Владимир Зеленский, украинский лидер, прокомментировал недавнее заявление своего российского коллеги Владимира Путина о том, что Украина имеет «внешнее управление».

Согласно его словам, эти высказывания являются частью пропаганды, направленной на «внутреннего потребителя». Он заявил, что Киев все реальные проблемы решает самостоятельно, а не слушает таинственных посредников. Зеленский отметил, что за последнее время у Украины значительно увеличилась субъектность на мировой политической арене.

Украинский президент указал на тот факт, что в рамках саммита с Путиным американский лидер Джо Байден не стал обсуждать Украину, лишь вскользь упомянув ее. Это стало результатом консультации, проведенной с властями США. Киев смог согласовать свою позицию с Вашингтоном и публично озвучить ее.