Уже с сегодняшнего дня для российских пользователей YouTube станет доступной функция Shorts. Она дает возможность снимать и публиковать короткие видеоролики со своего телефона и пользуется огромной популярностью в США и Индии.

До этого момента короткие видео могли смотреть все жители планеты, однако создание и публикация были доступны лишь в ряде стран. Сегодня россияне могут не только просматривать чужой, но и создавать собственный контент.

Для этой цели им предоставляется возможность либо сразу выкладывать видео в сеть, либо составлять целые сюжеты из нескольких коротких эпизодов. Также есть опция изменения скорости записи, наложения на нее музыки, добавления текста.

Представители YouTube говорят, что новый сервис открывает возможности публиковать какие-то реакции и небольшие отзывы, следование рецептам и прочие короткие ролики, которые в других странах набирают за год более 6 миллиардов просмотров.