За минувшую неделю у российских границ было обнаружено 53 воздушных машины, которые вели наблюдение или проводили радиолокационную разведку, заявляет пресс-служба главного военного ведомства страны.

Среди них было замечено 47 самолетов-разведчиков, большая часть которых принадлежала Соединенным Штатам. Также радиолокационные станции обнаружили и сопроводили 6 разведывательно-ударных беспилотников.

Российские ВКС находятся в постоянной повышенной готовности для отражения возможных воздушных атак. Они регулярно занимаются боевой подготовкой пилотов, которым предстоит вылетать на перехваты натовской авиации. К примеру, за ту же неделю на 87 аэродромах летчики совершили 295 вылетов, что всего на 150 меньше, чем у пилотов гражданской авиации.