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Алексей Леонков, аналитик из РФ, в рамках беседы с журналистами отметил, что когда-нибудь у России закончится терпение к Украине.

Согласно его словам, если Украина начнет превращаться в плацдарм для Североатлантического альянса, то Россия непременно ответит на эти действия, причем ее реакция вполне может иметь силовой характер. Он напомнил, что новая стратегия безопасности страны включает в себя пункт о защите россиян за рубежом, а на Донбассе сейчас живет немало людей с российскими паспортами.

Эксперт отметил, что натовские ракеты, запущенные из Украины, смогут долететь до центральных регионов Российской Федерации за семь-десять минут. Многое будет зависеть от количества ракетных установок. Однако все они непременно станут приоритетными целями для уничтожения, считает Леонков.

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