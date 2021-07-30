Алексей Леонков, аналитик из РФ, в рамках беседы с журналистами отметил, что когда-нибудь у России закончится терпение к Украине.

Согласно его словам, если Украина начнет превращаться в плацдарм для Североатлантического альянса, то Россия непременно ответит на эти действия, причем ее реакция вполне может иметь силовой характер. Он напомнил, что новая стратегия безопасности страны включает в себя пункт о защите россиян за рубежом, а на Донбассе сейчас живет немало людей с российскими паспортами.

Эксперт отметил, что натовские ракеты, запущенные из Украины, смогут долететь до центральных регионов Российской Федерации за семь-десять минут. Многое будет зависеть от количества ракетных установок. Однако все они непременно станут приоритетными целями для уничтожения, считает Леонков.