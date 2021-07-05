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Эксперты рассказали российским водителям, какие именно изменения вступили в силу в стране, начиная с 1 июля текущего года.

Одно из основных нововведений касается ввоза авто из-за рубежа. Данный процесс значительно усложнится, так как нужно будет подготовить документ, доказывающий безопасность конструкции транспорта. Выдавать его могут лишь испытательные лаборатории, прошедшие аккредитацию. Следующее изменение связано с необходимостью регистрации тюнинга, то есть изменений, внесенных в конструкцию автомобиля.

Начиная с этого месяца, в «чистые городские зоны» нельзя будет въезжать машинам, у которых не известен экологический класс или он ниже заданных значений. Штраф за нарушение данного правила составляет 500 рублей. Грузовым авто, масса которых превышает три с половиной тонны, можно будет въезжать в Москву днем лишь после оформления специального пропуска.

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