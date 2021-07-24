Новый боевой лазер HELMA-P, разработанный французскими конструкторами, позволяет быстро и эффективно уничтожать ударные и разведывательные беспилотные аппараты потенциального противника. Военные провели испытания этого оружия, а также показали все его возможности на видео.

Боевая турель, которую с 2017 года разрабатывали компании CILAS и Ariane Group, оборудована 2-киловаттным лазером, который способен поражать БПЛА на расстоянии до 1 километра. Конструкторы отмечают, что импульс, полученный в результате длительных экспериментов, является чрезвычайно устойчивым. Он сохраняется до тех пор, пока у комплекса не исчерпывается энергия. Залп лазерным лучом, заявляют создатели оружия, уже в настоящий момент обходится дешевле, чем выстрел из артиллерийской установки.

На видеозаписи можно разглядеть, как лазер уничтожает БПЛА. Он прожигает корпус, что приводит к падению беспилотного аппарата. Представители компаний-разработчиков заявляют, что на следующий год намечены испытания оружия на море. Если они завершатся успешно, то систему установят на боевые корабли.