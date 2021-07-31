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На экранах новых MacBook Pro и MacBook Air, работающих под управлением операционной системы Apple M1, самопроизвольно появляются трещины. На этот феномен жалуются пользователи, которые приобрели эти портативные компьютеры от Apple.

Так, один из «счастливых владельцев» Macbook Pro M1, столкнувшийся с этой проблемой, обратился к производителю для замены дисплея. Однако тот не захотел производить ремонтные работы бесплатно. Он заявил, что сперва будет проведена экспертиза и если самопроизвольное возникновение трещин не подтвердится, придется заплатить за восстановление 570 фунтов стерлингов.

Примерно то же самое рассказывают и другие покупатели новых моделей лэптопов. Кому-то все же повезло и Apple сделала ремонт за свой счет, но большинству все же пришлось платить за ремонт.

На специализированных форумах пользователи решили сами разобраться в причинах проблемы. Они считают, что Apple использовала слишком хлипкую рамку экрана, из-за которой и возникают трещины. Стоит закрыть ноутбук, на нижнюю часть которого попал какой-то мусор, как экран повреждается. Также он может покрыться трещинами из-за слишком частого открывания и закрывания.

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