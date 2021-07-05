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Соединенные Штаты грубо нарушают Конвенцию о запрете на разработку биологического оружия, а также блокируют любые проверки, предусмотренные этим документом. Сейчас вокруг России размещена целая сеть лабораторий, в которых разрабатываются смертельно опасные разновидности такого оружия, уверен вирусолог Григор Григорян.

Мнение специалиста поддерживают также политические и военные эксперты. Так, по мнению академика Сергея Глазьева, коронавирусная инфекция вполне могла появиться в одной из таких лабораторий.

Политолог Александр Хроленко уверен, что в основном разработка биологического оружия осуществляется в Прибалтике и других странах бывшего СССР. Он отмечает, что так просто докопаться до истины довольно сложно. Любая информация о появлении ранее неизвестных заболеваний, спровоцированных рукотворными вирусами, отправляется только в США и строго засекречивается.

Григорян считает, что разработки лабораторий в скором времени вполне могут быть использованы для биологической войны против России.

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