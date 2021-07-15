На портале краудфандингового сервиса Omaze сообщили, что компания Virgin Galactic собирается разыграть 2 билета на новый космический рейс, который состоится в начале следующего года.

Победителю вручат два билета: один для него, а второй – для гостя, которого он может выбрать. Отправить заявку на участие в конкурсе можно до 1 сентября текущего года. Имя счастливчика назовут 29 числа того же месяца. Поучаствовать в этой акции можно совершенно бесплатно, однако за деньги разрешается увеличить вероятность своей победы.

Если участник хочет, чтобы его имя было отмечено 2 000 раз в соответствующем списке, то он должен будет внести 100 долларов. Максимум можно потратить 300 долларов. Собранные деньги компания планирует пожертвовать в НКО Space for Humanity, пытающуюся «расширить доступ к космическому пространству» для простых людей.