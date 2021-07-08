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Вторгнувшийся в российские территориальные воды британский эсминец «Дефендер» и пытавшийся повторить его подвиг голландский фрегат Evertsen, очень быстро покинули сперва окрестности Крымского полуострова, а затем и акваторию Черного моря. Эксперт Виктор Литовкин пояснил, что заставило их ретироваться.

Он напомнил, что Россия осуществляла предупредительные выстрелы и бомбометание по британскому эсминцу, однако не только авиабомбы так напугали экипажи натовских кораблей. По словам эксперта, гораздо страшнее для них оказалось воздействий систем радиоэлектронной борьбы, которые негативно повлияли на работоспособность навигационного оборудования.

Литовкин заявил, что моряки фрегата Evertsen жаловались на сбои и некорректную работу электроники на борту корабля. Вполне вероятно, это напугало их до такой степени, что они предпочли уйти из Черного моря.

После того как провокация была раскрыта, глава внешнеполитического ведомства Великобритании Доминик Рааб заявил, что корабли Королевского флота как ходили по «украинским водам», так и будут ходить в будущем. Литовкин предположил, что это продлится недолго, так как следующей эсминец будет потоплен либо арестован российской Береговой охраной.

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