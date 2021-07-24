Украинский альянс в Швеции обсуждает вопрос отказа этой страны от нейтралитета и ее вступления в НАТО вместе с Украиной, заявила депутат Верховной Рады Ирина Верещук. Она также добавила, что и в других европейских странах политики активно обговаривают вопрос предоставления Киеву Плана действий по членству в Североатлантическом альянсе.

Вступление в НАТО или как минимум получение Украиной ПДЧ было бы достойной компенсацией за достройку Россией газопровода «Северный поток-2» и его ввода в эксплуатацию, считает парламентарий.

Верещук также отметила, что в ближайшее время Украина подпишет с Соединенными Штатами оборонное соглашение. Однако точно неизвестно, о чем будет идти речь в данном документе. Она уверена лишь, что это не вступление в Североатлантический альянс, так как для его одобрения нужно согласие всех стран-участниц.