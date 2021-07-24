Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинский альянс в Швеции обсуждает вопрос отказа этой страны от нейтралитета и ее вступления в НАТО вместе с Украиной, заявила депутат Верховной Рады Ирина Верещук. Она также добавила, что и в других европейских странах политики активно обговаривают вопрос предоставления Киеву Плана действий по членству в Североатлантическом альянсе.

Вступление в НАТО или как минимум получение Украиной ПДЧ было бы достойной компенсацией за достройку Россией газопровода «Северный поток-2» и его ввода в эксплуатацию, считает парламентарий.

Верещук также отметила, что в ближайшее время Украина подпишет с Соединенными Штатами оборонное соглашение. Однако точно неизвестно, о чем будет идти речь в данном документе. Она уверена лишь, что это не вступление в Североатлантический альянс, так как для его одобрения нужно согласие всех стран-участниц.

Вам может понравиться

Норвежская NRK раскрыла последствия от вторжения «русского лосося»

Ведущие телеканала NRK транслируемого в Норвегии, рассказали о последствиях «вторжения» в страну «русского лосося». Так норвежцы называют горбушу. Тихоокеанский лосось стал распространяться в реках королевства около 60 лет назад. Долгое

Немецкие граждане потребовали у властей прекратить “осыпать Украину деньгами”

Сделка по «Северному потоку-2», которую заключили президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Ангела Меркель, возмутила немецких пользователей сети. Но не тем, что газопровод все-таки будет достроен, а обещаниями поддерживать

Игорь Коротченко: Россия неприятно поразила Байдена презентацией нового истребителя

Россия сумела удивить американское военное ведомство и лично президента США Джо Байдена презентацией истребителя Су-75 Checkmate на авиасалоне МАКС-2021. Сразу же после первого дня мероприятия главе государства представили традиционную сводку,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 24 июля – небольшая облачность, до 19 °C | город Мытищи: погода, 24 июля – облачно с прояснениями, до 20 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 24 июля – облачно с прояснениями, до 20 °C | Южно-Сахалинск: погода, 24 июля – облачно с прояснениями, до 27 °C | Королев: погода, 24 июля – ясно, до 29 °C | Подольск: погода, 24 июля – небольшая облачность, до 20 °C | Армавир: погода, 24 июля – ясно, до 28 °C |