Уже на следующей неделе на Украине пройдут новые учения, в которых примут участие военнослужащие Королевского полка ВС Великобритании, сообщает пресс-служба последнего в социальной сети «Твиттер». Для маневров под названием «Казацкая булава-2021» отведет один из украинских полигонов, однако какой именно, не уточняется.

Как украинские, так и британские военнослужащие на протяжении нескольких месяцев вели подготовку к этим совместным учениям. Ключевые их цели – отработать взаимодействие солдат из разных стран в ходе проведения боевых операций. Кроме того, будет осуществляться отработка принятия решений и составление планов наступательных и оборонительных действий в сотрудничестве ВС Великобритании и Украины.

Напомним, что в настоящий момент в Черном море проходят натовские учения «Морской бриз-2021», которые являются самыми крупными за последние два десятилетия. Москва называет их антироссийскими и считает провокацией Запада.