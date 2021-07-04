читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Уже на следующей неделе на Украине пройдут новые учения, в которых примут участие военнослужащие Королевского полка ВС Великобритании, сообщает пресс-служба последнего в социальной сети «Твиттер». Для маневров под названием «Казацкая булава-2021» отведет один из украинских полигонов, однако какой именно, не уточняется.

Как украинские, так и британские военнослужащие на протяжении нескольких месяцев вели подготовку к этим совместным учениям. Ключевые их цели – отработать взаимодействие солдат из разных стран в ходе проведения боевых операций. Кроме того, будет осуществляться отработка принятия решений и составление планов наступательных и оборонительных действий в сотрудничестве ВС Великобритании и Украины.

Напомним, что в настоящий момент в Черном море проходят натовские учения «Морской бриз-2021», которые являются самыми крупными за последние два десятилетия. Москва называет их антироссийскими и считает провокацией Запада.

Вам может понравиться

Украинский депутат пожаловалась на потерю морального превосходства в отношениях с Западом

Украинский парламентарий Иванна Климпуш-Цинцадзе пожаловалась на потерю Киевом «морального превосходства» над Россией в общении с западными странами. В 2014 году стране удалось привлечь невиданную ранее поддержку Европы и США, но

Актер Алексей Гуськов: Украина превратила Крым в “совершенную помойку”

Крымский полуостров в свое время был райским местом, однако под контролем Украины он превратился в настоящую помойку. В составе соседней страны он пришел в полное запустение, уверен актер Алексей Гуськов.

NI спрогнозировал исход воздушного боя между Су-35 и Eurofighter Typhoon

Истребитель Eurofighter Typhoon в воздушном бою одолеет российский Су-35, считают военные эксперты американского издания The National Interest. Они заметили, что европейский самолет обладает высокими летными и боевыми характеристиками, что дает
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 4 июля – ясно, до 15 °C | город Мытищи: погода, 4 июля – ясно, до 16 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 4 июля – переменная облачность, до 14 °C | Южно-Сахалинск: погода, 4 июля – облачно с прояснениями, до 20 °C | Королев: погода, 4 июля – облачно с прояснениями, до 24 °C | Подольск: погода, 4 июля – ясно, до 15 °C | Армавир: погода, 4 июля – небольшой дождь, до 22 °C |