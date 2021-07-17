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Соединенные Штаты заявили о завершении производства первой партии боеголовок W88 Alteration 370 для новых баллистических ракет Trident II D5. Эти МБР будут применяться на атомных подводных лодках класса «Огайо».

W88 Alteration 370 представляют собой улучшенную версию боеголовок W88. Они разрабатывались на протяжении 11 лет. Стоимость реализации проекта составила почти три миллиарда долларов. Его должны были завершить к первому кварталу текущего года, однако из-за мелких технических недоработок процесс немного затянулся.

Американское издание The Drive заявляет, что характеристики ракет хранятся в тайне. Известно лишь несколько особенностей, к которым эксперты относят улучшенный разъем громоотвода и не имеющую в мире аналогов систему инициации ядерного заряда.

Ракета Trident II D5 сможет нести до 8 таких боеголовок на расстояние до 12 тысяч километров, поэтому она представляет угрозу для любого вероятного противника.

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