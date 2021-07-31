Стратегический бомбардировщик B-21 Raider, который станет для России настоящим воплощением кошмара, уже скоро появится на вооружении ВС Соединенных Штатов, пишет издание The National Interest.

Автор публикации также сообщает, что характеристики новейшего самолета засекречены и получить хоть какую-то информацию о них не представляется возможным.

Известно, что сейчас бомбардировщик проходит испытания на преодоление различных систем ПВО. При этом разработчики ориентируются на усиление российской противовоздушной обороны, в котором ключевая роль отводится зенитно-ракетным комплексам С-500 «Прометей».

Эксперты издания уверены, что новейшая стелс-технология, используемая в стратегическом ракетоносце, не оставит российским ПВО ни единого шанса, чтобы обнаружить и сбить самолет.