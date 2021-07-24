Владимир Джабаров, сенатор из РФ, порекомендовал Мариушу Блащаку, главе оборонного ведомства Польши, почитать басню «Слон и Моська», написанную Иваном Крыловом.

Ранее руководитель польского Минобороны сообщил о необходимости развертывания танков Abrams, произведенных в США, в Смоленских Воротах. Джабаров посоветовал ему для начала ознакомиться с басней Крылова, которая должна научить его уважительно относиться к РФ. Он добавил, что Польша зря надеется на поддержку НАТО, так как никто не станет воевать за нее с Россией.

Член Совфеда предположил, что высказывания Блащака являются ностальгией по тому периоду времени, когда Смоленск являлся частью Польши. Джабаров отметил, что Смоленск является русской землей и главным форпостом страны на западе. Он предложил министру Польши вместо того, чтобы мериться своими военными силами, подумать о восстановлении отношений между странами.