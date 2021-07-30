Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В России с начала следующего года изменятся правила, по которым начисляются социальные доплаты к пенсии.

Как сообщается, уже с 1 января 2022 года, россиянам не придётся подавать специальное заявление для того, чтобы им начисляли материальную поддержку. Речь идёт о пособиях, которые выплачиваются тем пенсионерам, чей доход меньше, чем составляет федеральный прожиточный минимум. На данный момент он составляет 10 022 рубля.

Со следующего года данная выплата будет автоматически начисляться вместе с пенсией и подавать заявления не потребуется. Отмечается также, что если у пенсионера пенсия менее прожиточного минимума, установленного в регионе, то разницу ему выплачивает региональное правительство.

Ранее в Минтруде прокомментировали предложение, согласно которому пенсионерам, поставившим вакцину от коронавируса, следует увеличить пенсии. Как было заявлено, поощрения привитым пенсионерам необходимы, но не в форме пособий.

Вам может понравиться

Доктор Мясников объяснил смертельные случаи от коронавируса после вакцинации

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, почему даже после вакцинации от COVID-19 люди умирают. Своё мнение он высказал в своём Telegram-канале. Как отмечается, среди пациентов, которые полностью прошли вакцинацию, было
  • Анна
  • 30.07.2021
  • читать 1 минуту

Американский генерал заявил, что самый дорогой в мире корабль оказался «непроверенным»

Адмирал Майкл Гилдей, являющийся начальником военно-морских операций ВМС США, рассказал о «непроверенном» авианосце Gerald R. Ford. Как сообщается, этот корабль сейчас является наиболее дорогим среди всех существующих, так как в
  • Анна
  • 27.07.2021
  • читать 1 минуту

На Украине возник дефицит угля и газа из-за борьбы с зависимостью от России

Людмила Буймистер, украинский парламентарий, отметила, что на Украине наблюдается нехватка газа и угля, из-за чего в стране оказалась сорванной подготовка к грядущему отопительному сезону. Согласно ее словам, Украина не имеет
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 30 июля – небольшая облачность, до 24 °C | город Мытищи: погода, 30 июля – небольшой дождь, до 21 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 30 июля – облачно с прояснениями, до 22 °C | Южно-Сахалинск: погода, 30 июля – небольшой дождь, до 26 °C | Королев: погода, 30 июля – небольшая облачность, до 34 °C | Подольск: погода, 30 июля – небольшой дождь, до 19 °C | Армавир: погода, 30 июля – ясно, до 30 °C |