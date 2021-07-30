В России с начала следующего года изменятся правила, по которым начисляются социальные доплаты к пенсии.

Как сообщается, уже с 1 января 2022 года, россиянам не придётся подавать специальное заявление для того, чтобы им начисляли материальную поддержку. Речь идёт о пособиях, которые выплачиваются тем пенсионерам, чей доход меньше, чем составляет федеральный прожиточный минимум. На данный момент он составляет 10 022 рубля.

Со следующего года данная выплата будет автоматически начисляться вместе с пенсией и подавать заявления не потребуется. Отмечается также, что если у пенсионера пенсия менее прожиточного минимума, установленного в регионе, то разницу ему выплачивает региональное правительство.

Ранее в Минтруде прокомментировали предложение, согласно которому пенсионерам, поставившим вакцину от коронавируса, следует увеличить пенсии. Как было заявлено, поощрения привитым пенсионерам необходимы, но не в форме пособий.