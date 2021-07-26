В Ростовской области выступили с инициативой по изданию поваренной книги для пищеблоков образовательных заведений. Идею одобрил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Это будет сборник рецептов здорового питания для школьников, над которым работают повара и рестораторы региона.

«Тема здорового питания детей должна быть на постоянном контроле у всех соответствующих ведомств», – считает Василий Голубев.

Кроме того, в Ростовской области выступили с инициативой введения сезонного меню для воспитанников детских садов и учащихся школ.

Внедрение сезонного меню необходимо и Санкт-Петербургу, где дети и родители регулярно жалуются на питание в садиках и школах. Большое количество нареканий поступило в течение прошлого учебного года на работу комбината АО «Артис-Детское питание». В Колпинском районе жалобы на обеды от «Артиса» дошли даже до представителей местной администрации. Чиновники, однако, не нашли поводов для проверок.

Нарушения отмечены и в школе № 93 в Шушарах, которую обслуживает упомянутый поставщик продовольствия. Один из учеников рассказал о «водянистой запеканке», а месяц спустя другой школьник пожаловался на «сырое мясе в супе». Это далеко не единственные жалобы со стороны детей и их родителей на работу комбината «Артис-Детское питание».

В городе на Неве ситуация с социальным питанием обострилась в связи с целым рядом отравлений детей, а также картельными сговорами между участниками этого рынка. В преддверии нового учебного года контролирующим инстанциям следует навести в сфере соцпита порядок.

В Петербурге необходимо усилить контроль за организациями-поставщиками социального питания, а также активнее внедрять положительный опыт других регионов.