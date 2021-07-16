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Ракеты С-13Б, разработанные российским холдингом «Технодинамика», способны уничтожать скрытые под землей объекты противника и его военную инфраструктуру, рассказывают эксперты портала Avia.Pro. Совсем скоро этот снаряд будет продемонстрирован широкой публике на международном авиасалоне МАКС-2021.

Возможности этой ракеты действительно впечатляют. Так, она способна стереть с лица земли около 20 квадратных метров взлетной полосы на аэродроме потенциального противника, а также уничтожить ключевые инфраструктурные объекты авиабазы.

Кроме того, снаряд может быть задействован против врага, пытающегося укрыться под землей. Боеприпас пробивает железобетон метровой толщины, который скрыт под двух- или трехметровым слоем грунта. Если речь идет о земляных укреплениях, то ракета может пробить до 6 метров грунтового слоя. При этом она способна уничтожить не только живую силу, но и спрятанную под землей бронетехнику.

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