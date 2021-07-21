Телеграм-канал «Записки охотника» опубликовал фотографии эшелона с тяжелой боевой техникой. По словам авторов снимка, замечен он был неподалеку от Краснодара. Вполне вероятно, что под завязку загруженный поезд движется в Крым, но это пока только предположение.

На открытых платформах эшелона очевидцы заметили бронетранспортеры, тяжелые огнеметные системы «Солнцепек», а также комплексы радиоэлектронной борьбы и артиллерийские самоходки.

Эксперты предполагают, что командование ВС РФ решило усилить оборону Крымского полуострова из-за непрекращающихся учений НАТО и участившихся украинских провокаций. Однако официальные данные по этому поводу в настоящий момент отсутствуют.

Напомним, что главное военное ведомство Украины заявило о проведении учений на границе с Крымом, а также о переброске в Херсонскую область нескольких своих подразделений.