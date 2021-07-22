Следующая новость
читать 2 минуты
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В ночь на 22 июля 1941 года натренированные на бомбардировках Лондона и Варшавы гитлеровцы совершили первый авианалет на Москву. Они летели за легкой победой, но внезапно получили серьезный отпор, пишет «Российская газета».

Командование Красной армии отлично знало, что рано или поздно Гитлер отдаст приказ о бомбардировке советской столицы. Поэтому оно подготовило «теплый» прием незваным гостям. На подступах к Москве сконцентрировали более 1000 зенитных орудий и 366 счетверенных пулеметов. Небо над столицей охраняли аэростаты и истребители, которые несли круглосуточное дежурство.

Под Можайском гитлеровскую авиацию ждал еще один сюрприз. Именно там была размещена первая в СССР радиолокационная станция РУС-2. Благодаря этой РЛС авианалет не стал сюрпризом для Красной армии. Станция обнаружила самолеты на расстоянии 100 километров от Москвы, поэтому защитники города подготовились по высшему разряду.

Немецкая авиация двигалась на малой высоте и даже не помышляла о каком-либо сопротивлении. На ее стороне был фактор внезапности, однако в итоге все оказалось с точностью до наоборот. Истребители, которые совершенно неожиданно встретили бомбардировщики, моментально развалили строгие строи. Немецкие самолеты бросались врассыпную и поднимались вверх, пытаясь обойти юркие советские самолеты. Но в высоте их дожидались заградительные аэростаты. Их подняли на 4,5 тысячи метров и взмывающие ввысь бомбардировщики натыкались прямо на них. В результате самолеты быстро сбросили бомбы, куда получилось и пустились наутек. Но выжить удалось не всем – 20 бомбардировщиков сбили зенитные системы, которые вели невероятно плотный огонь.

Малая часть самолетов все же прорвалась в столицу. В результате бомбардировки погибло 130 человек. Также налет спровоцировал почти тысячу пожаров, которые впрочем были потушены уже к утру. Немцы планировали полностью стереть Москву с лица земли, однако благодаря грамотному подходу к обороне города ущерб оказался минимальным.

После этого было еще 120 попыток атаковать советскую столицу. Но каждый раз гитлеровцев ждал очередной сюрприз. В результате они потеряли около 950 бомбардировщиков. Еще 130 самолетов успели удрать, но на свои аэродромы вернулись с серьезными повреждениями.

Вам может понравиться

Эксперт Литовкин: Запуск гиперзвукового “Циркона” сделает Россию еще сильнее

Очередной успешный запуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» на недавних испытаниях снова приведет в ярость завистников, уверен военный эксперт Виктор Литовкин. Особенно будет стараться Украина, чьи «специалисты» сейчас начнут шипеть, демонстрировать злость

Британцы ошеломлены мощью кораблей российского флота на репетиции парада в Петербурге

Британские СМИ очень внимательно наблюдали за первой масштабной репетицией парада ко Дню ВМФ России. Издание Daily Mail опубликовало подробный отчет об этом мероприятии, сопроводив его множеством качественных фотографий. Публикация сразу

Игорь Коротченко: США странно реагируют на испытания “Циркона” из-за зависти и ревности

Раздражение Пентагона в ответ на испытания в России гиперзвуковой ракеты «Циркон» связано с завистью и ревностью, заявил военный эксперт Игорь Коротченко. Он пояснил, что у США никак не получается создать
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 22 июля – переменная облачность, до 19 °C | город Мытищи: погода, 22 июля – ясно, до 20 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 22 июля – переменная облачность, до 16 °C | Южно-Сахалинск: погода, 22 июля – переменная облачность, до 22 °C | Королев: погода, 22 июля – переменная облачность, до 31 °C | Подольск: погода, 22 июля – ясно, до 20 °C | Армавир: погода, 22 июля – переменная облачность, до 32 °C |