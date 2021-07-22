В ночь на 22 июля 1941 года натренированные на бомбардировках Лондона и Варшавы гитлеровцы совершили первый авианалет на Москву. Они летели за легкой победой, но внезапно получили серьезный отпор, пишет «Российская газета».

Командование Красной армии отлично знало, что рано или поздно Гитлер отдаст приказ о бомбардировке советской столицы. Поэтому оно подготовило «теплый» прием незваным гостям. На подступах к Москве сконцентрировали более 1000 зенитных орудий и 366 счетверенных пулеметов. Небо над столицей охраняли аэростаты и истребители, которые несли круглосуточное дежурство.

Под Можайском гитлеровскую авиацию ждал еще один сюрприз. Именно там была размещена первая в СССР радиолокационная станция РУС-2. Благодаря этой РЛС авианалет не стал сюрпризом для Красной армии. Станция обнаружила самолеты на расстоянии 100 километров от Москвы, поэтому защитники города подготовились по высшему разряду.

Немецкая авиация двигалась на малой высоте и даже не помышляла о каком-либо сопротивлении. На ее стороне был фактор внезапности, однако в итоге все оказалось с точностью до наоборот. Истребители, которые совершенно неожиданно встретили бомбардировщики, моментально развалили строгие строи. Немецкие самолеты бросались врассыпную и поднимались вверх, пытаясь обойти юркие советские самолеты. Но в высоте их дожидались заградительные аэростаты. Их подняли на 4,5 тысячи метров и взмывающие ввысь бомбардировщики натыкались прямо на них. В результате самолеты быстро сбросили бомбы, куда получилось и пустились наутек. Но выжить удалось не всем – 20 бомбардировщиков сбили зенитные системы, которые вели невероятно плотный огонь.

Малая часть самолетов все же прорвалась в столицу. В результате бомбардировки погибло 130 человек. Также налет спровоцировал почти тысячу пожаров, которые впрочем были потушены уже к утру. Немцы планировали полностью стереть Москву с лица земли, однако благодаря грамотному подходу к обороне города ущерб оказался минимальным.

После этого было еще 120 попыток атаковать советскую столицу. Но каждый раз гитлеровцев ждал очередной сюрприз. В результате они потеряли около 950 бомбардировщиков. Еще 130 самолетов успели удрать, но на свои аэродромы вернулись с серьезными повреждениями.