Польше рано или поздно придется идти на диалог с Россией, являющейся самой крупной ее соседкой.

Однако самостоятельно Варшава вряд ли решится на подобные переговоры. Уровень не тот. В то же время она упустила реальный шанс провести встречу с участием Германии и Франции, пишет издание Rzeczpospolita.

Авторы публикации поясняют, что речь идет о недавнем саммите, на который Германия и Франция предлагали позвать и Россию. Однако именно Варшава заблокировала эту встречу. И даже выставила себя победительницей. Но на самом деле она лишь нанесла удар сама по себе. По той простой причине, что Москва особо и не рвалась принимать участие в мероприятии.

У Польши был отличный шанс не просто встретиться с представителями РФ на саммите вместе с Германией и Францией, но еще и изложить свою позицию и высказать претензии России. Однако она его упустила из-за своей непрактичной и совершенно необоснованной антироссийской политики.