читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Польше рано или поздно придется идти на диалог с Россией, являющейся самой крупной ее соседкой.

Однако самостоятельно Варшава вряд ли решится на подобные переговоры. Уровень не тот. В то же время она упустила реальный шанс провести встречу с участием Германии и Франции, пишет издание Rzeczpospolita.

Авторы публикации поясняют, что речь идет о недавнем саммите, на который Германия и Франция предлагали позвать и Россию. Однако именно Варшава заблокировала эту встречу. И даже выставила себя победительницей. Но на самом деле она лишь нанесла удар сама по себе. По той простой причине, что Москва особо и не рвалась принимать участие в мероприятии.

У Польши был отличный шанс не просто встретиться с представителями РФ на саммите вместе с Германией и Францией, но еще и изложить свою позицию и высказать претензии России. Однако она его упустила из-за своей непрактичной и совершенно необоснованной антироссийской политики.

Вам может понравиться

Эксперт Станкевич оценил перспективы большой войны между Россией и Украиной

Россия не собирается трогать натовские корабли, которые участвуют в разного рода маневрах в Черном море. Однако если хотя бы один из них затеет провокацию, реакция последует незамедлительно, уверен политический обозреватель

Поведение избирателей на выборах в Госдуму РФ будет зависеть от ситуации с коронавирусом

В последнем опросе, проведенном ВЦИОМ, 28 процентов россиян заявили, что будут голосовать за «Единую Россию». Однако политический консультант Алена Август считает, что эти результаты абсолютно ни о чем не говорят.

HBO Max собирается снять еще два анимационных сериала по мотивам «Игры престолов»

Сервис HBO Max собирается создать ещё два сериала по «Игре престолов». Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter. Как отмечается, данные проекты будут анимационными. О создании одного сериала было заявлено
  • Анна
  • 17.07.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 июля – небольшая облачность, до 21 °C | город Мытищи: погода, 19 июля – облачно с прояснениями, до 29 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 июля – небольшой дождь, до 13 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 июля – пасмурно, до 27 °C | Королев: погода, 19 июля – переменная облачность, до 37 °C | Подольск: погода, 19 июля – небольшой дождь, до 28 °C | Армавир: погода, 19 июля – ясно, до 35 °C |