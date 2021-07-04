Литва в подавляющем большинстве случаев подключается к любым антироссийским акциям, однако в эпизоде с британским эсминцем в Черном море она предпочла промолчать. Аналитик издания Baltnews Игорь Черников рассказал о причинах такой внезапной скромности.

Он напомнил командно-штабные учения семилетней давности, на которых выяснилось, что в случае начала боевых действий против России, Литва продержится не более 72 часов. Всего за трое суток войска РФ полностью захватят территорию страны даже при самом ожесточенном сопротивлении.

Оценки учений экспертами Североатлантического альянса оказались еще ниже. Изучив все нюансы, специалисты заявили, что Литва будет захвачена всего за 48 часов.

Тогда Вильнюс не сильно расстроился, так как был полностью уверен в помощи НАТО. В том, что если миф о «российской агрессии» внезапно станет реальностью, то Североатлантический альянс приложит все усилия для защиты Литвы. Но провокация в Черном море, завершившаяся трусливым бегством новейшего эсминца от двух сторожевых катеров, показала обратное. Вильнюс понял, что надеяться ему нужно исключительно на себя, поэтому решил не ввязываться в конфликт.