Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Литва в подавляющем большинстве случаев подключается к любым антироссийским акциям, однако в эпизоде с британским эсминцем в Черном море она предпочла промолчать. Аналитик издания Baltnews Игорь Черников рассказал о причинах такой внезапной скромности.

Он напомнил командно-штабные учения семилетней давности, на которых выяснилось, что в случае начала боевых действий против России, Литва продержится не более 72 часов. Всего за трое суток войска РФ полностью захватят территорию страны даже при самом ожесточенном сопротивлении.

Оценки учений экспертами Североатлантического альянса оказались еще ниже. Изучив все нюансы, специалисты заявили, что Литва будет захвачена всего за 48 часов.

Тогда Вильнюс не сильно расстроился, так как был полностью уверен в помощи НАТО. В том, что если миф о «российской агрессии» внезапно станет реальностью, то Североатлантический альянс приложит все усилия для защиты Литвы. Но провокация в Черном море, завершившаяся трусливым бегством новейшего эсминца от двух сторожевых катеров, показала обратное. Вильнюс понял, что надеяться ему нужно исключительно на себя, поэтому решил не ввязываться в конфликт.

Вам может понравиться

Бывший чешский следователь рассказал о “бардаке”, который творился на складах во Врбетице

Следователь, которому в 2014 году пришлось проводить расследование взрывов на складах во Врбетице в Чехии, поделился своими впечатлениями с прессой. Он рассказал, что до инцидента государству было абсолютно все равно,

Китайские эксперты назвали три вида российского оружия, из-за которых США боится нападать на РФ

Ядерное оружие, подводные лодки проекта «Борей» и стратегические ракетоносцы Ту-160 являются настоящим кошмаром для Соединенных Штатов. Именно из-за всего этого США не рискуют нападать на Россию, так как отлично понимают

Летчик Су-24М рассказал о предупредительном бомбометании по британскому эсминцу в Черном море

Заставить британский эсминец Defender сменить курс и выйти из российских территориальных вод удалось только после предупредительного бомбометания, осуществленного бомбардировщиком Су-24. Летчик Илья, ставший непосредственным участником событий, рассказал подробности о них.
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 4 июля – ясно, до 25 °C | город Мытищи: погода, 4 июля – переменная облачность, до 23 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 4 июля – облачно с прояснениями, до 12 °C | Южно-Сахалинск: погода, 4 июля – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 4 июля – облачно с прояснениями, до 35 °C | Подольск: погода, 4 июля – облачно с прояснениями, до 22 °C | Армавир: погода, 4 июля – пасмурно, до 30 °C |