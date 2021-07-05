После инцидента с эсминцем «Дефендер» в Черном море началась большая игра. Напоминающая противостояние между Российской и Британской империей в позапрошлом столетии.

Такое заявление сделал американский адмирал Джеймс Ставридис. Он также отметил, что предупредительное бомбометание, обстрел эсминца – все это напоминает те времена, когда две крупных империи демонстрировали силу и постепенно скатились к Крымской войне. Сейчас, по мнению эксперта, Англия продемонстрировала России свою решимость в защите свободы судоходства.

Аналитики считают, что «большая игра» может очень плохо кончиться для всей планеты. Потому что в арсенале сторон уже совсем не то оружие, которое было в позапрошлом веке. По сути, ничего нового не произошло, США, используя своих сателлитов, продолжают давить на Россию, устраивать провокации и придумывать новые санкции.

Защита судоходства, по мнению специалистов – примерно та же басня, что и защита прав человека, продвигаемая Соединенными Штатами уже несколько лет. И то, и другое служит лишь одной цели – попытке Вашингтона захватить превосходство во всех регионах мира и расправиться с конкурентами.