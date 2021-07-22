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В целях повышения «индекса съедаемости» в школах Кузбасса введут новое сезонное меню, в котором блюда будут повторяться не чаще одного раза в месяц. На данный момент новое меню, сбалансированное по белкам, жирам и углеводам, проходит процедуру согласования в управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области.

Отмечается, что далеко не каждое блюдо может попасть на стол школьникам, так как их питание предусматривает приготовление пищи на пару, тушение, запекание, и исключает продукты с раздражающими свойствами.

«Технологи отработали все предложения и замечания, собранные от родителей и организаторов питания в Кузбассе. Произведены замены ряда блюд, внесены изменения в рецептуры, разработаны новинки. В начале нового учебного года состоятся дегустации блюд осеннего меню для обучающихся и родителей из комиссий по «Родительскому контролю» за школьным питанием, которые дадут свою оценку новому меню», – отметила руководитель регионального центра компетенций по организации школьного питания Анастасия Панькова.

Однако не все регионы уделяют столько внимания рациону школьников. Показательна, например, ситуация в Петербурге, где меню разрабатывается лишь на две недели, при этом и оно не всегда соблюдается поставщиками. Некоторые родители школьников не раз жаловались, что их дети не хотели есть в школьной столовой, поэтому приходилось давать им обеды с собой.

В других случаях ученики вынуждены идти в школьный буфет, где некоторые комбинаты, вроде «Артис-Детское питание», могут предложить детям лишь сладости и газировку.

Показательно, что на поставщика поступали многочисленные жалобы со стороны родителей учеников: они требовали отстранить компанию от работы с детьми. Однако это не принесло результата.

Ситуацию можно было бы исправить, если бы к разработке сезонного меню привлекали дегустационные комиссии, о чем не раз писали СМИ. Это позволило бы повысить «индекс съедаемости» в школьных столовых во многих регионах страны, в частности, в Петербурге.

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