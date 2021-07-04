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Российский полуостров Крым с некоторых пор надежно защищен непробиваемым щитом. Главную роль в котором исполняют новейшие зенитно-ракетные комплексы С-350 «Витязь», пишет китайское издание Sohu.

Этот ЗРК начали разрабатывать еще в 90-х годах прошлого столетия, однако довести его до желаемого технического состояния и передать на вооружение войск противовоздушной обороны удалось только в 2020-м. Впрочем, столь длительное ожидание стоило того.

ЗРК С-350 – это оружие средней дальности, которое по функциональности и мощности находится между С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф». Одно из его ключевых достоинств – это возможность в кратчайшие сроки развернуть радиолокационную станцию и средства поражения потенциального противника.

Помимо мобильности, ЗРК обладает еще одним преимуществом. Он универсален и способен успешно атаковать не только самолеты, вертолеты и БПЛА, но еще и крылатые и баллистические ракеты.

Авторы публикации, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», заявляют, что «Витязи» превосходят многие китайские разработки. Они могут одновременно наносить удары по 16 аэродинамическим целям либо по 12 баллистическим ракетам потенциального противника. Поэтому противовоздушную оборону Крыма можно назвать непробиваемой.

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