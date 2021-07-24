Стратегические бомбардировщики Ту-160 «Белый лебедь», созданные во времена холодной войны, по-прежнему наводят страх на Соединенные Штаты и НАТО. Авторы китайского издания New.qq.com поясняют, что эти самолеты оснащены вполне актуальным вооружением, наделены современными функциями и имеют радары, способные легко обнаружить противника.

Ракетоносцы из 80-х годов прошлого столетия часто вылетают на патрулирование, вынуждая натовские силы поднимать истребители на их перехват. При этом «Белые лебеди» никогда не пересекают границ чужого воздушного пространства и осуществляют полеты в полном соответствии с международными нормами.

Китайские эксперты, публикацию которых перевел портал «ПолитРоссия», описывают недавний случай, доказавший, что Ту-160 все еще способны на многое и не имеют конкурентов даже среди современных самолетов.

С «Белым лебедем» решили посостязаться американские истребители F-16 и F-35, которые были отправлены на перехват. Однако бомбардировщик продемонстрировал, что в сопровождении не нуждается. Он изменил угол стреловидности крыльев и на форсаже ушел от преследователей. Все, что осталось натовские пилотам – это глотать дым да созерцать хорошо заметный в небе след от российского ракетоносца.

Напомним, что Ту-160 является сверхзвуковым бомбардировщиком, способным мгновенно набирать скорость более двух Махов. Это позволяет ему после выполнения боевой задачи незамедлительно исчезнуть, чтобы не нарываться на ответные удары противника.