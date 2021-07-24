Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Стратегические бомбардировщики Ту-160 «Белый лебедь», созданные во времена холодной войны, по-прежнему наводят страх на Соединенные Штаты и НАТО. Авторы китайского издания New.qq.com поясняют, что эти самолеты оснащены вполне актуальным вооружением, наделены современными функциями и имеют радары, способные легко обнаружить противника.

Ракетоносцы из 80-х годов прошлого столетия часто вылетают на патрулирование, вынуждая натовские силы поднимать истребители на их перехват. При этом «Белые лебеди» никогда не пересекают границ чужого воздушного пространства и осуществляют полеты в полном соответствии с международными нормами.

Китайские эксперты, публикацию которых перевел портал «ПолитРоссия», описывают недавний случай, доказавший, что Ту-160 все еще способны на многое и не имеют конкурентов даже среди современных самолетов.

С «Белым лебедем» решили посостязаться американские истребители F-16 и F-35, которые были отправлены на перехват. Однако бомбардировщик продемонстрировал, что в сопровождении не нуждается. Он изменил угол стреловидности крыльев и на форсаже ушел от преследователей. Все, что осталось натовские пилотам – это глотать дым да созерцать хорошо заметный в небе след от российского ракетоносца.

Напомним, что Ту-160 является сверхзвуковым бомбардировщиком, способным мгновенно набирать скорость более двух Махов. Это позволяет ему после выполнения боевой задачи незамедлительно исчезнуть, чтобы не нарываться на ответные удары противника.

Вам может понравиться

Polskie Radio: Варшава удивлена соглашению США и Германии по «Северному потоку-2»

Объединенная Европа слишком долго оттягивала протестную реакцию на строительство газопровода «Северный поток-2». И поэтому Германия сумела заключить сделку с Соединенными Штатами, сообщил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер в эфире Polskie

The National Interest: Только от России зависит, сколько продлится новая холодная война

Холодная война приближается и только от России зависит, как долго она продлится, пишет польский журналист Станислав Козей в издании The National Interest. Он отмечает также, что ни РФ, ни Соединенные

Американцы предложили начать изучение русского языка после испытаний российских гиперзвуковых ракет “Циркон”

Американцам пора бы начать изучать русский язык, так как с российскими гиперзвуковыми ракетами «Циркон» нынешняя администрация совладать просто не в силах, пишут пользователи портала Fox News. Они также отмечают, что
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 24 июля – небольшая облачность, до 13 °C | город Мытищи: погода, 24 июля – облачно с прояснениями, до 14 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 24 июля – облачно с прояснениями, до 19 °C | Южно-Сахалинск: погода, 24 июля – облачно с прояснениями, до 31 °C | Королев: погода, 24 июля – переменная облачность, до 21 °C | Подольск: погода, 24 июля – небольшая облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 24 июля – ясно, до 18 °C |