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В информационном агентстве Global Times отметили, что на территории КНР была зафиксирована первая смерть человека от вируса обезьяны B.

Указывается, что жертвой инфекции стал ветеринар из столицы Китая в возрасте 53 лет. Этой весной специалист провел вскрытие двух обезьян, чтобы получить данные для нового исследования, связанного с приматами. Спустя 3-4 недели у него началась лихорадка, и появилось сильное чувство тошноты. Он умер в конце мая.

Медики провели исследование и выяснили, что умерший был инфицирован обезьяньим вирусом. До этого случая в КНР не было зарегистрировано ни одного летального исхода от данной болезни и даже заражения ею. Всех, кто контактировал с ветеринаром, тщательно проверили – никто из них не заразился данной инфекцией, которая впервые была выделена около 89 лет назад.

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