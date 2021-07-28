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Относительно доступная цена станет одним из главных преимуществ новейшего российского истребителя Су-75 «Шах и Мат», уверен индийский эксперт Апурва Джайн, представляющий издание EurAsian Times. Он отмечает, что благодаря этому самолет ждет оглушительный успех на мировом рынке вооружений.

По словам автора, в настоящий момент явным лидером рынка является американский «летающий компьютер» F-35, однако его покупают больше из-за агрессивной рекламы Соединенных Штатов. По поводу технических и боевых характеристик этого истребителя пятого поколения постоянно возникают споры. Но при этом он обходится в 80–90 миллионов долларов.

Еще дороже европейские истребители. К примеру, французский Rafale стоит 115 миллионов долларов. К тому же самолеты из Америки и Европы требуют дорогостоящего обслуживания и крупных затрат на эксплуатацию.

Российский С-75 будет продаваться за 25–30 миллионов, причем крупные эксплуатационные расходы, по предварительным оценкам, вряд ли потребуются. Кроме того, Checkmate оснастят современной авионикой, способной поражать до 6 целей одновременно, и наделят отличными характеристиками. Что обеспечит высокий спрос на истребитель и поможет ему вытеснить ключевых конкурентов.

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