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Представители украинской партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» снова восстановили памятник, олицетворяющий дружбы российского и украинского народов. Этот монумент располагается под Харьковом и является объектом пристального внимания радикальных вандалов.

Депутат харьковского горсовета от партии ОПЗЖ Андрей Лесик рассказал в социальной сети Facebook о восстановлении памятника. А также написал, что у народов России и Украины очень много общего. Это и духовные ценности, и история, и культура. Единственное, что разделяет эти народы – современная политика. И радикальные взгляды представителей западной части Украины.

Стоит отметить, что восстановленный монумент продержался всего несколько часов. Позже на месте работ появились активисты, которые в очередной раз снесли памятник.

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