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Представители немецкого автопроизводителя Electric Brands продемонстрировали компактный электрокар Xbus с полным приводом, похожий на российскую «буханку».

Анонс данного электромобиля состоялся еще в конце прошлого года. Тогда он назывался eBussy и существовал лишь в виде трехмерной модели. Сейчас же создатели авто показали предсерийный вариант транспортного средства. На каждом колесе микроавтобуса установлен электромотор мощностью 20 «лошадок». Его максимальная скорость не превышает 100 километров в час.

Без подзарядки Xbux способен проехать около двухсот километров. Отмечается, что приобрести новинку можно будет за 17,4 тысячи евро (примерно 1,53 млн рублей). Массовый выпуск микроавтобуса должен будет начаться в середине следующего года. В будущем будет представлена версия, запас хода которой составит 600 километров.

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