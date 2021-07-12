В Германии не будут вводить обязательную вакцинацию от коронавируса, но «полная и неограниченная свобода» станет возможной лишь для тех, кто сделает прививки. Такое заявление сделал представитель «Христианско-демократического союза» и премьер-министр Баварии Маркус Зедер.

Впрочем, пока никаких ограничений для людей, которые не прошли вакцинацию, не вводилось. Тема ограничения прав и свобод только обсуждается политиками. Но большинство партий и общественных организаций все же выступает за запреты для непривитых.

Петер Хайнц, возглавляющий в земле Рейнланд-Пфальц медицинскую ассоциацию, заявил, что не прошедшим вакцинацию гражданам придется продолжать носить маски. Также их намереваются лишить отпусков и права на посещение развлекательных мероприятий.

Политики предполагают, что когда организации, до сих пор закрытые из-за пандемии, начнут вновь открываться, желающих сделать прививку станет гораздо больше.