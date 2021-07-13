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Датское издание Berlingske рассказало о появлении в воздушном пространстве страны сразу трех российских истребителей Су-30СМ. Авторы утверждают, что подобные действия РФ пугают и жителей Дании, и официальный Копенгаген.

В публикации сообщается, что появление самолетов ВКС РФ вблизи датских границ давно никого не удивляет. Каждый год истребители местных военно-воздушных сил вынуждены около 40–50 раз вылетать для перехвата и сопровождения потенциального нарушителя.

Однако в июне российская авиация начинает резко активизироваться. И даже иногда нарушать рубежи воздушного пространства Дании. Несмотря на отсутствие ракет, указывающее, что РФ осуществляет демонстрационные полеты, жители Копенгагена и других городов боятся подобных действий.

Авторы также рассказали, почему самая высокая активность авиации РФ наблюдаются именно в июне. Все дело в том, что в первый месяц лета стартуют масштабные маневры Baltops, которые притягивают к себе повышенное внимание России.

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