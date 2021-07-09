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На сайте китайского регулятора TENAA были обнаружены данные о бюджетной версии флагманского гаджета Samsung Galaxy S21 FE 5G.

Отмечается, что новинка оснащена AMOLED-экраном диагональю 6,4 дюйма, частота обновления которого составляет 120 Герц. На китайском и американском рынках она будет продаваться с процессором Snapdragon 888, а на европейском – с Exynos 2100. При этом оба варианта получат поддержку современных 5G сетей.

Новое поколение бюджетного флагмана будет на 0,5 миллиметра тоньше предыдущего. Емкость его батареи составит 4370 мА*ч. Объем оперативной памяти девайса составит 8 гигабайт, а постоянной – 256 гигабайт. Сзади будет установлена тройная камера, а спереди – 32-мегапиксельный объектив. Инсайдеры указывают на то, что его стоимость составит 699 долларов (около 52 тысяч рублей).

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