Вопреки распространенному мнению, самый большой в мире парк танков имеют совсем не Соединенные Штаты или Россия, а Китай. У него на вооружении имеется 6900 боевых машин, пишет аналитик издания The National Interest Дэвид Экс.

Он сразу же уточняет, что речь идет о количестве танков, которые нужны для действующих подразделений бронетанковых войск. Так, США и России для этой цели достаточно всего 2000 боевых машин, но у них также имеются резервы, в которых можно обнаружить несколько десятков тысяч единиц.

Пять основных танков Китая

Автор называет пять типов бронемашин, которые в настоящий момент являются основными в Национально-освободительной армии Китая.

Практически одинаковые Type 79 и Type 88 отличаются лишь наличием у последнего прицела со стабилизацией. В остальном они идентичны – вооружены 105-миллиметровым оружием и традиционной стальной броней. Первая модель появилась в 70-х годах прошлого столетия и выпускалась на протяжении почти 20 лет, а вторая – в конце 80-х – начале 90-х годов.

Type 96, который начали разрабатывать в 1997 году, оснащен уже 125-миллиметровой пушкой. Также в его активе прицел со стабилизацией и легкая современная композитная броня. Наиболее новая модификация этой машины – Type 99, – оснащена компьютерными системами и новейшей реактивной броней.

Пятый тип танков – самый древний. Это Type 59, который по сути является советской боевой машиной Т-54. В Китае он производился с 1958 по 1978 год. В настоящий момент на вооружении находится 2900 единиц таких танков.

Самым же многочисленным является Тype 96 и его модификация Type 99. Всего таких машин 3400. Они по-прежнему производятся и в скором времени должны заменить собой все остальные танки Китая.

Танки новые, мышление старое

Дэвид Экс, статью которого перевел портал Discover 24, называет похвальным стремление Китая заменить старые танки новой компьютеризированной техникой. Но тут же отмечает, что китайские военные до сих пор не привыкли к таким возможностям боевых машин.

Он приводит статью из издания Global Times за 2018 год, в которой рассказывается об учебном бое танкистов. В нем военнослужащие, имеющие в распоряжении новейшие Type 99, не сумели справиться с условным противником.

Несмотря на то, что танки оснащены новейшими технологиями, которые дают возможность существенно расширить обзор за счет видеокамер и работают в единой сети для обмена данными, элитное подразделение танкистов не смогло одолеть «врага» в ходе маневров из-за устаревшего мышления.

Так, один из командиров подразделения Чжао Цзяньсинь после неудачных учений заявил, что танкисты только успели разобраться в функциях старых боевых машин. С новыми они пока не успели разобраться и не поняли, как ими вообще управлять.