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Экипаж катера морской охраны Украины спас парашютиста, которого отнесло от острова Змеиный в Черном море. Во время отработки одной из операций на учениях Sea Breeze-2021, десантника сдуло сильным порывом ветра.

Пресс-служба морской охраны поясняет, что парашютист должен был приземлиться на острове Змеиный, однако ветром его снесло на значительное расстояние. Из-за этого пришлось спускаться прямо в море.

Катер Береговой охраны внимательно проверил участок открытого моря в направлении, в котором снесло парашют, что позволило найти десантника. Он сообщил, что не нуждается в медицинской помощи и чувствует себя прекрасно.

Напомним, что 10 июля маневры «Морской бриз-2021» завершились. Все иностранные корабли вернулись в порт Одессы, откуда вечером в субботу отправятся в Болгарию.

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