В издании Defense Blog отметили, что предприятие «Артем», расположенное на Украине, получило заказ на выпуск управляемых ракет Р-27 от зарубежного клиента на сумму двести миллионов долларов.

Журналисты не раскрывают информацию о заказчике, намекая при этом на то, что речь идет о государстве, находящемся в Азиатском регионе. Скорее всего, заказ поступил от Индонезии или Индии. Указывается, что данный контракт станет самым крупным для компании за последние пятнадцать лет. Ей уже отправили предоплату, поэтому она приступила к изготовлению ракет.

В СМИ напоминают, что Р-27 относится к оружию класса «воздух-воздух». Оно обладает средним радиусом поражения. Данная ракета была спроектирована КБ «Вымпел» из РФ. Ее серийный выпуск был организован на российских и украинских заводах. Она предназначена для установки на различные истребители, включая Су-27, Су-35, МиГ-29 и Су-34.