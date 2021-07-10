Чтобы вступить в Североатлантический альянс, Украина должна стать его равным партнером, заявил вице-премьер страны Алексей Резников. Он также отметил, что этот момент наступит, когда НАТО потребуется военный опыт Киева.

Напомним, что в последние несколько месяцев Украина бесконечно твердит о своем желании вступить в Североатлантический блок и ЕС. Президент Зеленский постоянно требует этого у Европы и США, поэтому его истеричные заявления всем на Западе надоели.

Премьер-министр Денис Шмыгаль также попытался спрогнозировать сроки вступления Украины в НАТО. По его расчетам получилось не менее 5–10 лет. Однако сторонники Альянса выразили свое недовольство такими прогнозами. Они уверены, что за столь длительное время Украина либо перестанет существовать вообще, либо окончательно деградирует.