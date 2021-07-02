Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Команда исследователей из США предупредила о том, что в северо-западной части тихоокеанского региона в будущем может произойти мощное землетрясение.

К данному выводу специалисты пришли после изучения области тектонических разломов Каскадия, приведшей к массе разрушительных землетрясений в далеком прошлом. Они напоминают, что в данном районе океаническая плита «сталкивается» с тектонической, однако в последние годы здесь подозрительно тихо. Напряжение в породах нарастает, что в будущем может привести к природному катаклизму.

Схожий процесс случился в начале XVIII века, когда произошел огромный раскол в тектонической зоне. Около 10 лет назад подобное явление привело к образованию гигантского цунами, накрывшего Японию. Ученые отмечают, что на этот раз 30-метровая волна может ударить по побережью Северной Америки.

Вам может понравиться

Российские ученые впервые исследовали черепа крокодилов с помощью компьютерной томографии

Специалисты из РФ детально описали мозговые коробки крокодилов, проведя компьютерную томографию их черепов и создав реалистичные 3D-модели. Согласно их словам, полученная информация поможет тщательнее исследовать развитие этих рептилий и ответить

Ученые обнаружили нарушившую фундаментальный закон физики черную дыру

Группа астрофизиков из Британии заметила в черной дыре странную аномалию, которая нарушила фундаментальный закон физики, связанный с сохранением электрозаряда. Данное явление наблюдалось исследователями во время особого комбинирования аксионных и электромагнитных

Солнечный ультрафиолет уничтожает частицы коронавируса за 5 минут

Команда исследователей из США выяснила, что излучаемый Солнцем ультрафиолет способен «уничтожить» частицы COVID-19 за 5 минут. Согласно их словам, ультрафиолетовый свет может за короткий период времени инактивировать коронавирусные частицы, защищая
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 2 июля – небольшая облачность, до 21 °C | город Мытищи: погода, 2 июля – пасмурно, до 19 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 2 июля – небольшой дождь, до 10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 2 июля – облачно с прояснениями, до 19 °C | Королев: погода, 2 июля – ясно, до 31 °C | Подольск: погода, 2 июля – облачно с прояснениями, до 19 °C | Армавир: погода, 2 июля – ясно, до 30 °C |