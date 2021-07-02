Команда исследователей из США предупредила о том, что в северо-западной части тихоокеанского региона в будущем может произойти мощное землетрясение.

К данному выводу специалисты пришли после изучения области тектонических разломов Каскадия, приведшей к массе разрушительных землетрясений в далеком прошлом. Они напоминают, что в данном районе океаническая плита «сталкивается» с тектонической, однако в последние годы здесь подозрительно тихо. Напряжение в породах нарастает, что в будущем может привести к природному катаклизму.

Схожий процесс случился в начале XVIII века, когда произошел огромный раскол в тектонической зоне. Около 10 лет назад подобное явление привело к образованию гигантского цунами, накрывшего Японию. Ученые отмечают, что на этот раз 30-метровая волна может ударить по побережью Северной Америки.