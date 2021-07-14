Группе исследователей из США удалось опровергнуть популярную гипотезу о том, что цивилизация на острове Пасхи пришла к упадку из-за демографического кризиса.

После тщательного изучения полученных ранее палеоэкологических и радиоуглеродных сведений специалисты выяснили, что на Рапа-Нуи население постоянно увеличивалось с момента заселения острова и до первого контакта с жителями Европы, произошедшего в начале XVIII века. Затем модели демонстрируют сокращение численности островитян или незначительные изменения в их популяции.

Ранее ученые предполагали, что местная цивилизация начала вымирать по причине демографического коллапса. Его причиной они называли вырубку деревьев и использование все большего количества земель под сельское хозяйство. Однако позднее удалось определить, что на месте вырубленных деревьев появлялись сады, а продуктивность с/х участков островитянам удалось повысить с помощью замульчированных камней.