Группа специалистов из Соединенных Штатов смогла выяснить, откуда именно прилетел астероид, который упал на Землю примерно 65 миллионов лет назад и, возможно, привел к гибели динозавров.

Исследователи разработали особую компьютерную модель, позволившую проанализировать сотни тысячи космических тел и изучить траектории их движения. Это позволило им узнать, как часто большие астероиды пролетают рядом с нашей планетой. В результате они определили, что небесный объект, уничтоживший доисторических ящеров, прилетел из внешней области Главного астероидного пояса.

Ранее считалось, что в этом участке очень мало крупных астероидов. Однако созданная модель продемонстрировала, что большие космические тела из него падают на Землю в десять раз чаще, чем предполагалось ранее. Таким образом, в течение следующего миллиона лет на планету вполне может упасть еще один гигантский астероид.