Группа исследователей из США изучила образцы почвы, добытые на Тибетском нагорье и обнаружила в них ранее неизвестные науке вирусы, возраст которых превышает 15 000 лет.

Отмечается, что инфекции удалось найти еще шесть лет назад после исследования двух образцов, которые были получены с ледника Гулия, находящегося в КНР. Определить точный возраст инфекционных агентов специалисты смогли путем применения стандартных и новейших технологий. Они смогли выделить свыше тридцати генетических кодов, причем 23 из них удалось обнаружить впервые.

Эксперты предполагают, что найденные патогены заражали не животных, а участки земли и растущие на них растения. Ученые отмечают, что это открытие имеет большую значимость, так как на данный момент им мало что известно об инфекциях, способных жить в столь экстремальном климате.