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Пациенты с диагнозом ВИЧ живут столько же, сколько и вполне здоровые люди, заявляют ученые Университета Северной Каролины. Чтобы доказать это, они провели масштабные исследования.

Специалисты изучили истории болезней 82 тысяч заразившихся ВИЧ, которые лечились от этого заболевания в период с 1999 по 2017 годы. После этого они подняли информацию Национального центра статистики при Минздраве, чтобы оценить продолжительность жизни группы людей без вируса.

В результате исследований выяснилось, что до 2004 между двумя группами существовал разрыв по продолжительности жизни в 11 процентов. К 2017 году он сократился всего до 2,7 процентов. В настоящий момент люди, подхватившие вирус, вполне могут рассчитывать на среднюю продолжительность жизни здорового человека.

По словам ученых, сегодня существуют медицинские препараты, которые позволяют человеку даже после заражения жить нормальной жизнью. А диагноз ВИЧ больше не является для пациента смертным приговором.

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