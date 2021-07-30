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Неподалеку от города Масьяф в сирийской провинции Хама, где предположительно находятся позиции комплексов С-300 «Фаворит», принадлежащих правительственным силами арабской республики, был обнаружен беспилотник неизвестного происхождения. Эксперты издания Avia.Pro выдвинули версию, что БПЛА принадлежал Турции, которая хотела дать ответ на налеты российских ВКС.

Напомним, что тот же портал ранее сообщал, что самолеты РФ на протяжении трех дней бомбили позиции турецких джихадистов, которым Анкара направила новое оружие, технику и боеприпасы. В ходе авианалетов якобы были уничтожены склады с вооружением и командные пункты.

Авторы предполагают, что именно Турция и отправила ударный дрон для атаки С-300. Он практически сумел добраться до цели, однако был сбит сирийской ПВО. Официального подтверждения этой информации от России или Сирии не поступало.

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