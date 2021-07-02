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Японский автопроизводитель Toyota раскрыл комплектации и цены на внедорожник Land Cruiser 300 для российского авторынка. Самый дешевый вариант можно приобрести за 5 миллионов 613 тысяч рублей.

Базовая модификация под названием «Элеганс» имеет тканевую обивку сидений, переднюю светодиодную оптику, 2-зонный климат-контроль, 9-дюймовый сенсорный дисплей и аудиосистему с 6-ю динамиками. Доплатив 1 миллион 248 тысяч рублей, можно получить комплектацию «Комфорт+», оснащенную кожаной отделкой, круговой видеокамерой, светодиодными фонарями, функцией выбора режимов езды и множеством электронных помощников.

Наиболее дорогостоящая версия под названием 70th Anniversary обойдется покупателям в 7 миллионов 665 тысяч рублей. Она отличается от прочих модификаций премиальной аудиосистемой JBL, огромным экраном диагональю 12,3 дюйма, 20-дюймовыми колесными дисками и другими новейшими функциями. При этом вначале все они будут оснащаться турбированным двигателем объемом 3,5 литра и мощностью 415 «лошадок», работающим в паре с 10-скоростным «автоматом».

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